Arturo Peniche vuelve a decir que trata de reconquistar a su ex y conductoras de 'Hoy' lo destrozan

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 6 de abril las conductoras del programa Hoy criticaron al actor Arturo Peniche debido a que en varias ocasiones ha señalado que trata de recuperar a su aún esposa Gaby Ortiz, pero a la vez dice que no hay nada qué reconquistar.

La periodista de espectáculos Martha Figueroa señaló que ya está cansada de las declaraciones que hace el galán de Televisa sobre su matrimonio, pues no se decide sobre estar o no estar con la madre de sus hijos.

Ninel Conde luce coqueto 'outfit' en 'Hoy' y todo Televisa se la come viva: "Está desfigurada"

Yo ya no sé qué pasa con Arturo Peniche, primero dice que no quiere estar con su esposa y luego que sí, luego que mejor no y así está", dijo la conductora.