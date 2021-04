Caitlyn Jenner está "explorando activamente" una candidatura como gobernadora de California

California, Estados Unidos.- Medios locales filtraron que la 'mamá de las Kardashian', Caitlyn Jenner, está "explorando activamente" una candidatura como gobernadora del estado de California.

La exestrella olímpica de 71 años tomó relevancia en el mundo del espectáculo tras el lanzamiento del programa Keeping Up With The Kardashians, donde hizo varias apariciones junto a la familia.

De acuerdo con reportes periodísticos, Jenner ha sido vista en reuniones con consultores políticos y es asistida en su consideración por Carolina Wren.

Previa información política muestra a Jenner como simpatizante del partido Republicano y antigua seguidora del expresidente Donald Trump durante sus campañas como candidato.

En comentarios anteriores, la manager de Jenner, Sophia Hutchins, negó que estuviera buscando o tuviera aspiraciones políticas como gobernadora o algún otro cargo de elección popular.

Sin embargo, al verla muy cerca de Wren, quien previamente trabajó con Trump y se volvió una pieza clave en su comité de recaudación de fondos para la campaña de 2020 a la presidencia de Estados Unidos.

Fuente: Axios