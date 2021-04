Conductor de TV Azteca arremete contra Eugenio Derbez e influencers: "Son egoístas"

Ciudad de México.- Furioso y lleno de indignación, un famoso conductor de TV Azteca no se tentó el corazón a la hora de emplear su cuenta de Instagram para arremeter en contra de Eugenio Derbez y varios influencers, tachándolos de "egoístas" y de ignorar sus mensajes al pedirles ayuda para rescatar a un elefante.

Islas siempre se ha pronunciado en favor de los derechos de los animales, incluso realizó documentales o capsulas informativas para crear conciencia de la importancia que tiene el cuidar a toda la fauna del mundo, desde insectos hasta grandes elefantes, por lo que desde hace meses se encuentra en la misión de liberar a 'Big Boy'.

'Big Boy' es un elefante que los últimos años de su vida se encuentra en un circo, por lo que el conductor conmovido por lo mucho que "sufre" decidió comprarlo y crear una reserva para él y otros animales que pueda salvar, pero para ello solicitó ayuda de varias personalidades importantes, como Derbez e influencers como Luisito Comunica, los cuales según él, no le respondieron.

Tras esto relató que tiene meses fuera sin poder regresar a su casa, buscando la manera de liberar al animal, señalando que Mr. Tempo le ayudo a esta misión, mientras que políticos importantes solo lo engañaron y usaron para darle buena imagen a su campaña, destacando que por esta misión no pudo volver a Survivor México.

Si realmente les importaran los animales estarían aquí rajándose la mad... como yo, porque incluso hubo políticos ahora que por campaña me dijeron: 'Trae el elefante para acá, te vamos a dar el dinero', y me dieron atole con el dedo, porque cuando las cosas cuestan hay problemas. Yo he dejado todo, ni siquiera pude ver que pasaba con Survivor, no pude ni decir: 'Ey Azteca, aquí estoy', me desafane, no contestaba los teléfonos", relató Arturo.

Aunque dijo que no quería quemar a nadie y no daría nombres de las personalidades a quienes les escribió y no le respondieron, dio algunos nombres como el de Eugenio y criticó a Luisito Comunica de haberse burlado de la ONU y no hacer nada para cambiar el contenido de las redes.

Ni tan santos los partidos políticos, ni animal heroe, ni Eugenio Derbez, y todos esos, ni tan santos como la gente como la gente de circo, olvidémonos de eso y unámonos. ¿Saben a cuántos influencers he invitado?, ¿saben que hacen? Se cruzan de brazos, no aportan nada y ¿saben por qué? Porque son egoístas", dijo furioso.

