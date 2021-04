Desde 'Hoy', actriz de Televisa tunde a Paty Navidad y María Conchita por su teoría sobre el Covid-19

Ciudad de México.- La primera actriz Susana Dosamantes fue cuestionada sobre las teorías que tienen Paty Navidad y María Conchita sobre el Covid-19 y aseguró estar totalmente en contra de su postura, pues el "bicho sí existe".

A través de una entrevista con las cámaras del programa Hoy, la guapísima actriz de Televisa señaló que la vacunación es clave para frenar los contagios de coronavirus e invitó a la población para vacunarse y no hacer caso a lo que dice Navidad y la intérprete de Acaríciame.

O sea, estamos en el siglo XXI, no hay que tener miedo, hay que tener miedo a no vacunarse... vacúnense, no hagan caso, I'm sorry, vacúnense, sí existe el bicho", finalizó Dosamantes.