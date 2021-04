"Está editado": Alfredo Adame insiste en que audio filtrado es para "dañar" su candidatura

Ciudad de México.- El polémico exactor de Televisa, Alfredo Adame, una vez se pronunció respecto al audio que se filtró de él en redes sociales, insistiendo en que "está editado" y lo están usando en una campaña de desprestigió para "dañar" su candidatura para ser diputado en el distrito 14 de Tlalpan.

Poco después de que Adame comenzara con su campaña del partido RSP, Redes Sociales Progresistas, se filtró un audio en el que presuntamente dice que de los 40 millones que están financiando para su candidatura, él se va a "chin... 25 millones", lo que causó un gran revuelo.

#AlfredoAdame



uD83DuDEA8 AUDIO DONDE ALFREDO ADAME PLANEA CHINGARSE $25 MDP SI LLEGA A LA CAMARA DE DIPUTADOS



El candidato a diputado Alfredo Adame por RSP (partido de Elba Esther Gordillo) planea cobrar su #Moche para dar su voto. Por favor no dejemos que estas ratas lleguen... pic.twitter.com/NrB7t3zLTv — La Catrina Norteña (@NortenaCatrina) April 5, 2021

Tras esto, el ahora político dijo que Carlos Trejo y el Rey Grupero fueron los responsables de esto, ya que buscan ensuciar su imagen para que no voten por el, y en una entrevista con Ciro Gómez Leyva afirmó que dicha grabación fue editada de conversaciones anteriores, además de que él no habla de dinero, sino de cubrebocas, mientras que la palabra "chin..." es para decir que van a ganar, no de robar.

Es un audio editado intencionalmente para dañar mi candidatura como diputado. Este audio contiene diferentes pláticas, es pedacería de diferentes conversaciones y temas. No digo valores económicamente hablando y la palabra ‘nos chin...’ quiere decir que ganamos, las ganancias, es una expresión coloquial que utilizo”, aseveró Adame.

Alfredo señaló que estaba seguro que buscan "dañar" su candidatura, debido a que habían hecho un "mitin virtual" horas antes de que soltaran el audio, por lo que era una clara señal que su partido estaba emergiendo de manera "impresionante", subrayando que a él no le afecta que no voten, pues si pierda seguirá con los negocios que tiene y no deberá "ensuciarse" para ayudar a alguien.

Realizamos un mitin virtual de RSP y 5 horas después mandan la filtración del audio, eso significa que RSP está emergiendo de una manera impresionante. Yo no pierdo nada si la gente decide no votar por mí. Yo no tengo porque andarme ensuciando los zapatos por ayudar a la gente, me regreso a mi casa a comer 3 veces al día, a encargarme de mis negocios y pasear en moto los fines de semana", finalizó.

Alfredo Adame intentando justificar su “Nos chingamos $25 mdp” uD83DuDE02

La cara de Ciro Gómez Leyva es, una JOYA uD83DuDE02pic.twitter.com/wqG7vZz4hg — Gloria L (@GlodeJo07) April 6, 2021

Fuente: Agencia México