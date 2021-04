¿Abusó del bótox? Actriz de Televisa está irreconocible y revela la causa de su apariencia

Ciudad de México.- La multifacética actriz de Televisa, Gaby Platas, sorprendió a sus fanáticos al hacer tremenda confesión acerca de su física por medio de redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz de ¿Qué le pasa a mi familia? publicó un video en el que responde a la supuesta pregunta que le hacen a diario sobre su apariencia.

En el clip, Platas luce con la cara estirada y unos labios extremadamente grandes, tal como un rostro inyectado con bótox o sometido a una cirugía plástica.

Oigan, muchos me han preguntado ¿cómo hago para despertarme así? Justo em acabo de levantar, aquí pueden ver la almohada y todo eso. Y, pues nada, duermo bien, duermo mis ocho horas, tomo mucha agua, no me asoleo y así me despierto toda 'preciuos'", dice la actriz.