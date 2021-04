¿Desilusionada? Tras polémica relación, Ninel Conde olvida la fecha de su boda con Larry Ramos

Ciudad de México.- La mañana de este martes 6 de abril, la cantante Ninel Conde estuvo como invitada en el programa Hoy, con el fin de promocionar su más reciente sencillo Tú me pones a pecar.

Fue durante su visita al matutino de Televisa donde sorprendió a todos con su bella voz, y sobre todo, al no recordar la fecha en la que contrajo matrimonio con su actual pareja, Larry Ramos.

Ninel Conde luce coqueto 'outfit' en 'Hoy' y todo Televisa se la come viva: "Está desfigurada"

Mientras hablaba acerca de los detalles de la grabación del video oficial de su canción, la también actriz fue cuestionada por el conductor Arath de la Torre acerca de su vida de casada: Ninel, ¿cómo te ha ido en estos 5 meses de casada, cómo vas?", preguntó.

Además, 'El Bombón Asesino' fue un poco seca al hablar del tema, al trastabillar con su respuesta y limitarse a señalar que no ha tenido mucho tiempo para disfrutarlo.

Pues mira, bien. La verdad es que, entre pandemia, el proyecto y tanta cosa como que se me pasa todo muy rápido ¿no? no he tenido tiempo de vivirlo como debiese pero ya habrá tiempo", aseguró.