Ícono del pop y de la moda: Dua Lipa se vuelve el rostro de importante marca y así lo presume

Estados Unidos.- La guapa y talentosa cantante británica, Dua Lipa, una vez más empleó su cuenta de Instagram para celebrar con sus millones de seguidores que es la artista más querida de este 2021, pues hace poco se volvió un ícono del pop con su nuevo tema, We're Good, y ahora en todo un ejemplo a seguir para la moda con su divino 'outfit', con el que presume ser el rostro de una famosa marca de tenis.

El pasado mes de febrero, Lipa estrenó en redes sociales y páginas de streaming, como Spotify, su nuevo sencillo que la colocó en los primeros lugares en las listas de lo más escuchado, donde permaneció durante tres semanas seguidas, algo que además hizo que varias famosas revistas la nombraran como un ícono del pop a nivel global.

Tras esto, la versión Moonlight de Future Nostalgia, rebasó los 12 millones de reproducciones, desplazando del primer lugar en Spotify a The Weeknd con After Hours y a Bad Bunny con El Último Tour del Mundo, logró que no dudo en compartir en sus redes sociales, agradeciendo a todos por su incondicional apoyo.

Este mismo apoyo se vio reflejado hace poco, pues recientemente compartió varias fotos desde un estudio de música con diferentes 'outfits' que resaltan su impresionante belleza.

La guapa novia de Anwar Hadid en un coqueto short negro y un top del mismo tono con lentejuelas plateadas, confesando que es uno de los rostros de la nueva campaña de la marca Puma, haciéndose acreedora de miles de halagos.

Estos fueron algunos comentarios:

Todo lo que necesito es verte a diario", dijo un fan.

Mi modelo, hermosa, me encantas", fue otro comentario.

Reina, preciosa", expresó un fan.

Fuente: Instagram @dualipa