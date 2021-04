Michelle Renaud se sincera y confiesa que la pasa mal sin Danilo Carrera

Ciudad de México.- La guapa y talentosa actriz, Michelle Renaud, en una reciente entrevista abrió su corazón y se sinceró respecto a su ruptura con Danilo Carrera, confesando a TVyNovelas que se encuentra pasándola mal sin él y que lo extraña, pero también reveló lo que la mantiene fuerte y sobrellevando esta situación.

Hace un par de meses que los actores de Televisa decidieron terminar su relación amorosa, señalando que lo hicieron en los mejores términos, pues eran mejores amigos y se seguían amando mucho, pero sus caminos eran diferentes ya que ella quería más hijos y él aún no se siente listo para ello.

Desde Televisa, Michelle Renaud confiesa que haría esto para tener otro hijo: "Vuelvo con mi ex"

Pese a dichas declaraciones y mostrarse muy feliz y animada en redes sociales y ante los medios, Renaud confesó que en realidad pasa momentos difíciles, y se siente triste de vez en cuando, pero trata de alejar los sentimientos negativos enfocándose en lo que ama, como su trabajo.

View this post on Instagram

Estoy viviendo mi duelo, me permito estar triste cuando lo siento. En realidad creo que se trata de trabajar en mí misma, de darme cuenta de mis errores para corregirlos, de hacer ejercicio y leer", confesó en la entrevista.

La actriz señaló que no te está siendo malo, pues con esto también comenzó a trabajar en su persona y que siente "gratitud" por los casi dos años con Danilo, ya que fue hermoso todo lo que vivieron.

Por último, Michelle Renaud destacó que su gran fortaleza en este tiempo ha sido su hijo, fruto de su relación con Josué Alvarado.

Me hace la mujer más afortunada. Marcelo es un boom de felicidad para mí cada día de mi vida, entonces pienso que lo más importante es agradecer por lo que sí tenemos en la vida y no estar anhelando lo que no está cerca", confesó.