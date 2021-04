Mon Laferte hace dueto con Gloria Trevi; usuarios de Internet la llaman "hipócrita"

Ay, no. La Mon la ferte muy feminista, muy derechos de las mujeres, muy protestona... Y sale con esta señora, que violaba a otras niñas, que desapareció (m-a-t-ó) a Ana Dalay, su propia hija... No no no no, no puedo uD83EuDD26uD83CuDFFB??? https://t.co/OBrpZzlqFV