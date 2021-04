Niurka confiesa todo de su "amante" y cuenta por qué rompió con Marko Peña: "Se estresó y gritó"

Ciudad de México.- Una vez más la irreverente artista cubana Niurka Marcos logró desatar la polémica debido a que se dejó ver muy acaramelada con otro hombre que no era su novio Marko Peña y por fin decidió hablar al respecto.

A través de una entrevista con las cámaras del programa El Gordo y la Flaca, la guapísima vedette reveló la razón por la que puso fin a su romance con el cantante originario de Sinaloa.

Yo no miento para nada, a Marko se le dio todo lo que pidió. Me contrató para que fuera su galana en el video, concedido; llegamos, no tenía nada, le pusimos todo desde mi producción, concedido; pidió que quería estrenar en Hoy el video, concedido; después un día se estresó, comenzó a gritar y terminó la relación, concedido", dijo 'Mamá Niu' sin pelos en la lengua.