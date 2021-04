"No le hagan caso": En 'Sale el Sol', Enrique Guzmán se burla de la entrevista de Frida Sofía

Ciudad de México.- Después de que saliera a la luz la entrevista de Frida Sofía con Gustavo Adolfo Infante, su famoso abuelo, Enrique Guzmán, se burló de ella desde Sale el Sol, pidiéndole a los conductores y al público de Imagen TV que "no le hagan caso", pues la hija de Alejandra Guzmán debería de estar en un "nosocomio".

Desde hace días el conductor de De Primera Mano reveló que había realizado una entrevista con la hija de 'La Guzmán' y ella abrió su corazón contando situaciones nunca antes conocidas por el público, como el hecho de que supuestamente su padre, Pablo Moctezuma, y el intérprete de Popotitos casi se agarran a balazos.

Frida Sofía revela por qué no lleva el apellido de su papá: "Me quitaron mi verdadera identidad"

Según Frida, esto sucedió debido a que su abuelo se rehusaba a que a ella le pusieran los apellidos de Pablo, algo de lo que el rockero no quiso hablar, pero por las palabras que empleó se tomó como una negación, pues dijo que no sabía de donde había sacado eso, además de que le daban risas sus confesiones y debería de ser ingresada a un "nosocomio".

No sé yo… ¿de dónde te enteras de esas cosas?… eso no le hagan mucho caso porque mañana dice que es la primera cantante del Metropolitan Open House. Pues sí, en su locura, pero bien, está bien, ¿qué quieres que te diga?, que me gana la risa… sí me gana la risa”, dijo Enrique.