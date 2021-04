"Perdí un bebé": Tefi Valenzuela revela la tragedia que la ayudó a superar agresión de Eleazar

Ciudad de México.- La famosa cantante peruana, Tefi Valenzuela, durante una reciente entrevista abrió su corazón y confesó que seis años atrás perdió "un bebé", confesando que el no poder concluir su embarazo y conocer a su "hijito" la hizo más fuerte, asegurando que dicha tragedia la ayudó para superar la agresión física sufrida a manos de su expareja, Eleazar Gómez.

Recientemente Valenzuela tuvo una entrevista con 'El Escorpión Dorado', con quien decidió hablar sin tapujos de los difíciles momentos que pasó tras haber sido golpeada por el actor de Televisa, recordando algunas de las amenazas que recibió.

Ante esto, dijo que sí la pasaba mal, que era duro leer tantas críticas, pero que hace seis años, cuando ella tenía 24 años descubrió que estaba embarazada y fue lo mejor de su vida, pero esa felicidad se opacó cuando descubrió que su pareja le fue infiel y horas más tarde tuvieron que practicarle un aborto ya que lamentablemente su "hijito falleció".

La modelo y actriz dijo que ese hecho la destrozó, pero que también la hizo más fuerte y justamente esa fortaleza la ayudó a seguir adelante tras la agresión, destacando que aprendió mucho y no se arrepiente de nada, pues todo le ha enseñado algo y la hacen crecer.

La gente me critica, yo no me tengo que ver dolida para que sea verdad, las pruebas están ahí, soy muy fuerte, soy una mujer que... me han pasado mil cosas, o sea a mi me han roto el corazón, perdí a mi hijito cuando tenía 24 años, estaba embarazada y creo que a partir de eso me hice más fuerte", reveló.