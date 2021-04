Pleito en Televisa: 'Papiringo', de la 'Güereja', manda 'recadito' a famosa actriz en 'Hoy'

Ciudad de México.- Benito Castro, reconocido intérprete de 'El Papiringo' en La Güereja, durante una entrevista para el programa Hoy, reveló que tiene muchos años en un pleito con Daniela Castro, famosa actriz de Televisa, a la que le mandó un 'recadito' ante las cámaras del matutino.

Benito señaló que desde hace diez años no tiene una buena relación, algo que lamentaba mucho pues la quiere al ser su familia, a la cual él desea mantener unida, especialmente en estos momentos tan complicados por el Covid-19.

El actor dijo que no tiene idea del porque nació ese distanciamiento desde una década, pues asegura que él nunca le hizo nada y que le pregunten a ella al respecto, asegurando que no quiere ofenderla ni "echarle tierra" frente a los medios, pues él realmente quiere una reconciliación.

Qué más quisiera yo, qué llevarme bien con todos mis familiares, sobre todo con la hija de uno de los seres que más admiro y más quiero. Pero no, desafortunadamente no llevo una buena relación. Yo nunca le hice nada, ni le he hecho nada ni voy a echarle tierra públicamente", reveló Benito.

Cuando le cuestionaron si le diría algo ante las cámaras para una reconciliación, él solo dijo que si ella quería unirse como familia lo haría por decisión propia, y no por presión mediática, destacando que si Daniela no quiere no le afecta pues la vida continúa.

Nada, para nada, que sea la vida y que sea decisión de cada quien, so es que eso es verdad, si es que se da y si no, no pasa nada, la vida sigue", concluyó.

Fuente: Canal de YouTube del programa Hoy