Sarita Sosa reacciona: Su abogado niega que Anel Noreña sea la heredera universal de José José

Ciudad de México.- El abogado de Sarita Sosa reaccionó a las recientes declaraciones de Anel Noreña, quien confirmó que ella es la heredera universal de los bienes y la marca de su fallecido exesposo José José.

En una entrevista exclusiva con el programa Suelta la sopa, el litigante aseguró que el documento leído en una notaría de México no tiene validez debido a que el 'Príncipe de la Canción' falleció en Estados Unidos.

Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso, es no es un hecho que no es la ley porque él murió en Florida y como residente de la Florida, la ley de la Florida aplica", añadió.