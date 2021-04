De Silvia Pinal a Frida Sofía: Así han sido las acusaciones de violencia hacia Enrique Guzmán

Ciudad de México.- El pasado miércoles 7 de abril el cantante Enrique Guzmán se colocó en el 'ojo del huracán' luego de que su nieta, Frida Sofía lo acusara de haber abusado de ella cuando era niña. ¿Qué otras incriminaciones ha recibido esta estrella del rock mexicana?

Cabe destacar que la hija de Alejandra Guzmán no es la primera mujer en hablar sobre la violencia que ha vivido por parte del cantante, pues hasta su exesposa, la primera actriz, Silvia Pinal en su momento denunció otra clase de abusos y agresiones.

Silvia Pinal, en su libro autobiográfico Esta soy yo: Silvia Pinal habló sobre la constante violencia que vivió durante su matrimonio con el cantante mexicano. Asimismo, los golpes que recibió por parte de su entonces marido fueron retratados en la serie Silvia Pinal frente a ti, emblemática producción de Televisa estrenada en 2018.

De acuerdo con ambas fuentes, la historia de amor que deleitó al público mexicano en su momento cambió radicalmente cuando llegaron los dos hijos de Pinal y Guzmán: Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

El amor que estaba conectado con la música, ahora se había convertido en violencias terribles en contra de la actriz, las cuales iban desde celos hasta los golpes e incluso violaciones dentro del matrimonio. Según esas mismas fuentes, en repetidas ocasiones la misma Alejandra Guzmán presenció esos eventos.

Asimismo, en el libro de Pinal y en la serie que se transmitió por el canal de las estrellas, se vio cómo Guzmán, a través de un personaje con otro nombre además de abusar de esta manera de la actriz, intentó frenar la carrera de la también conductora por intensos celos.

Tras casi 10 años juntos, cuando Silvia Pinal decidió divorciarse de Enrique Guzmán fue víctima de un intento de homicidio. Según relata en su libro, el rockero sacó una pistola y le pidió a su entonces esposa que lo matara:

Tómala así, apunta así ¡y disparas!”, sin embargo, la bala por poco daña a la actriz.

Luego de que este escándalo explotara, el cantante reconoció que realizó las agresiones. No obstante, al justificarse de una forma violenta en redes sociales, fue duramente criticado.

Hasta hace año y medio, en marzo de 2019, se supo por boca de su hijo que estas violencia habían sido perdonadas:

A él lo perdonamos y está muy arrepentido de lo que pasó hace mucho y no estamos en ningún mal plan con él [...] Él nos pidió perdón con el corazón en la mano y con el alma enfrente y nos dijo a mi hermana (Alejandra), a mí y a mi mamá (Silvia Pinal) que la verdad la había regado”, dijo a Luis Enrique Guzmán.

No obstante, ahora con la acusación de Frida Sofía, no se sabe de qué manera actuarán los demás integrantes de la familia Guzmán. Lo que queda claro es que no son las únicas agresiones que han ocurrido por parte del cantante.

Hasta ahora se desconoce si Frida Sofía intervendrá de manera legal en contra de su abuelo. Hasta ahora, Enrique Guzmán solo respondió a través de sus redes qué opina de la acusación de su nieta.

