¡Devastado! Famoso cantante enfrenta la desgarradora pérdida de un ser muy querido

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko que es un cantante, rapero y compositor puertorriqueño de 29 años, reveló que enfrenta un devastador momento.

El intérprete de La Tóxica apareció en redes sociales para informar a sus seguidores que está pasando por un momento complicado, pues sufre la pérdida de un ser bastante querido para él y que le deja un gran dolor.

A través de su cuenta de Instagram es donde el artista compartió imágenes junto a su abuela para junto a ellas hacer saber que la batalla que esta enfrentaba contra el cáncer ha terminado, pues perdió la vida después de tanto sufrimiento.

El texto que el famoso escribió, inició con un: "Vete tranquila mi reina, sé que estabas sufriendo descansa en paz, no te digo adiós si no hasta luego viejita, mucho me enseñaste si ves abuelo dale un beso y un abrazo de mi parte".

Aunque más tarde agregó que está agradecido por la oportunidad de poder despedirse de su abuela y darle un último abrazo, pero "le dolió verla en esa cama sufriendo con ese cáncer", por lo que ahora está tranquilo de amarla eternamente debido a que fue y seguirá siendo el nieto mayor.

Fuente: Instagram @farrukoofficial