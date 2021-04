¡En un mar de llanto! Enrique Guzmán da la cara en 'Ventaneando' por acusaciones de abuso sexual

Ciudad de México.- La tarde de este jueves, Enrique Guzmán apareció en los foros de Ventaneando para dar la cara sobre lo que está sucediendo después que Frida Sofía rompió el silencio y reveló que este abusó sexualmente de ella a los cinco años.

Tras las revelaciones de videos en los que el cantante toca a distintas celebridades, este llegó a los foros de TV Azteca sin ganas e ilusión de hablar sobre lo sucedido, pero lo hizo para revelar que aunque desconoce el porqué su nieta está mintiendo, ella es a la que más quiere.

Oír estas cosas me duele porque no las entiendo, quiero saber qué le pasa y cómo puede hablar así de mí, cuando dos años antes me decía que era la maravilla máxima y hoy soy un degenerado que le metió mano a los 5 años", agregó Enrique.