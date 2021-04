Gabriel Soto 'derrite' a todo Instagram al aparecer con joven actriz de Televisa ¡y no es Irina!

Gabriel Soto aparece con actriz de Televisa que no es Irina Baeva. Foto: Internet

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 8 de abril el actor mexicano Gabriel Soto desató tremendo alboroto en las redes sociales debido a que compartió un video en el que aparece con una actriz de Televisa que no es Irina Baeva.

Resulta que el querido galán de telenovelas compartió un nuevo video en su cuenta oficial de Instagram que grabó con una guapísima estrella juvenil, su hija mayor Elissa Marie.

Gabriel tuvo que poner en práctica su faceta de padre y este día acompañó a su primogénita al llamado de la telenovela Si nos dejan. El actor y la adolescente se encontraban en espera del llamado cuando se les ocurrió grabar un TikTok que de inmediato causó sensación.

Padre e hija se pararon frente a la cámara mientras realizan graciosos gestos al ritmo de Another one bite the doths y en solo un par de horas ya acumulan más de 305 mil reproducciones, así como decenas de elogios y piropos.

El papá del año".

Digna hija de su padre, preciosísima".

Está cada día más hermosa".

Fuente: Instagram @gabrielsoto