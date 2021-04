Gustavo Adolfo, desde 'Sale el Sol', responde a ataques de Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Después de que se desatará la polémica ante las acusaciones de abuso de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán, el cantante arremetió en su contra y la de Gustavo Adolfo Infante, por lo que el conductor de Sale el Sol no dudó en usar el espacio en Imagen TV para responderle al exesposo de Silvia Pinal.

Después de que saliera a la luz el momento en el que la hija de Alejandra Guzmán dijo que desde los cinco años el intérprete de Tu Cabeza en mi Hombro la "manoseaba", este se lanzó contra el periodista y dijo que lamentaba alguna vez haber estrechado su mano, además de llamarlo "estú...." en Twitter.

"Lo que Frida necesita es ayuda psiquiátrica, yo soy un caballero": Enrique Guzmán y su familia reaccionan ante las polémicas declaraciones de #FridaSofía y el cantante reclama a @GAINFANTE por la entrevista. #PájarosEnElAlambreuD83DuDC26 en #SaleElSoluD83CuDF1E pic.twitter.com/sMJP9wh5UE — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) April 8, 2021

Tras esto, el periodista aclaró que él no dijo nada, que él no le pidió a Frida que hablará de eso, que solo cuestionó sobre su vida y las dificultades que tuvo que superar, destacando que él solo transmitió la verdad de la joven y no podía culparlo de nada.

Yo no lo dije, yo soy un reportero, yo llegué a preguntar y ella lo dijo, yo no escribí un guión de una película, yo hice una entrevista y yo me comprometí con el periodismo y algo que se llama ética, de decir la verdad", expresó el conductor.

Para concluir con su opinión al respecto de los comentarios hacia él, Infante destacó que al estar tan comprometido con su carrera no podía encubrir una declaración tan importante y de tal magnitud, señalando que si él había cometido tan atroz acto lo enfrentara y hablara con la verdad.

Si hubo una persona tan importante y famosa, como lo es esta chica, Frida Sofía, llega con una declaración de tal magnitud, yo no tengo porque taparla, estaría cometiendo un error y si tú cometiste un acto ilícito creo que tienes que afrontarlo", finalizó.

Fuente: Twitter @saleelsoltv