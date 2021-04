¡Impactante! Cecilia Galliano estremece al dejarse ver en pijama desde el estacionamiento

Ciudad de México.- La guapa argentina de 39 años, Cecilia Galliano logró estremecer las redes sociales al darle la oportunidad a los internautas de deleitarse con la figura que lució en un atuendo bastante cómodo.

La presentadora apareció con una impactante fotografía desde el estacionamiento y posando con un traje que sus incondicionales aseguraron es la pijama, pero esto no fue impedimento para provocar un mundo de emociones.

A través de su cuenta de Instagram es donde la famosa decidió compartir la imagen que estremeció a propios y extraños por en cada una de sus maneras de lucir destacar su modo más liberal.

La pregunta no es quien me va a dejar es quien me va a detener", agregó al pie de la publicación.