María Félix dejó fuera a Silvia Pinal del bautizo de Frida Sofía; esta fue la razón

Ciudad de México.- Silvia Pinal, quedó fuera de la ceremonia de bautizo de su nieta a petición de María Félix, así lo reveló Frida Sofía durante una entrevista en el programa De Primera Mano.

La hija de Alejandra Guzmán dijo que en ninguna de las fotografías del evento aparece su abuela, aunque momentos después de la misa, le permitieron la entrada.

En el transcurso de la anécdota, Frida Sofía aclaró que "La Doña" aceptó ser su madrina debido a la buena relación que tenía con Estela Moctezuma, abuela paterna de la entrevistada.

Todo mundo piensa que es por mi abuela Pinal (que aceptó ser la madrina), pero de hecho ellas, no es que no se llevaran bien, pero es que María era tan diva que era: ‘o yo sola o no voy’. Entonces dejaron a mi abuela fuera del bautizo".