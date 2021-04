Mhoni Vidente presenta el horóscopo de hoy y revela cómo pasarás este jueves 8 de abril

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para hoy jueves 8 de abril del 2021 y te dice qué te depara el destino para este día.

Aries

Poca disposición para el amor. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. Etapa de ref exión y búsqueda de nuevo trabajo. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.

Tauro

Alguien muy especial le hará replantearse muchas cosas. Cambios importantes en sus propiedades. Pequeñas preocupaciones en su entorno laboral. Tenga cuidado con lo que come, puede estar caducado.

Géminis

Tiene a un familiar un poco abandonado. Se sentirá con ganas de hacer regalos a los suyos. En el trabajo, hoy puede pasar de todo. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

Cáncer

Aunque es muy ref exivo, desmelénese un poco. Buen día para los juegos de azar. En el trabajo, su actuación se verá recompensada. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

Leo

Jornada óptima para hacer las paces con su pareja. No se comprometa con gastos que no puede afrontar. Si no es sistemático en su trabajo, el caos vencerá. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

Virgo

Su grado de autoestima reforzará sus relaciones. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Su afán de conocimiento le abre puertas en el trabajo. Levemente, su salud se verá afectada.

Libra

Su relación afectiva se af anza poco a poco. Ponga al día sus cuentas antes de gastar alegremente. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.

Escorpio

Debido a su perseverancia, obtiene respuesta de esa persona. No tenga reparo en gastar más, lo recuperará pronto. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Su sistema nervioso se relaa.

Sagitario

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. Evite las rivalidades en su trabajo. Intente desconectar cuando acabe su ornada laboral.

Capricornio

Por fin empiezan a remitir las desavenencias de pareja. No es buen momento para hacer compras. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Más enérgico y vitalista de lo habitual.

Acuario

Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Benef cios en algo relacionado con bienes inmuebles. Sea más ordenado en la planif cación de visitas a clientes. Cuide su alimentación no cometa excesos.

Piscis

Magnetismo para seducir y ser seducido. No sea tacaño y comparta con sus amigos. En cuestiones laborales, recibirá una ayuda inesperada. Como tiene grandes reservas de energía, haga deporte en casa.