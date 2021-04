Pleito en TV Azteca: William Valdés y Flor Rubio tienen acalorada discusión en vivo por Gabo Cuevas

Ciudad de México.- El estreno de Survivor México desató una fuerte polémica entre los televidentes de TV Azteca y también entre el elenco del programa Venga la Alegría, pues dos de sus integrantes hasta discutieron en vivo.

Durante la mañana de este jueves 8 de abril los conductores matutinos recordaron lo que ocurrió en el reality de supervivencia y platicaron sobre la actitud que tomó su reportero Gabriel Cuevas, quien aseguró que su equipo estaba totalmente en su contra.

La periodista Flor Rubio de inmediato reaccionó a que los amarillos nombraran a Gabo como el más débil y se mostró muy molesta.

Sin embargo, William Valdés tampoco se quedó callado y contradijo a Flor, asegurando que Gabo no mostró una buena actitud y ya se ganó el odio de muchas personas, incluso su propio equipo y lo tildó de ser hipócrita.

Empezó mal, en mi opinión no tiene porqué decirles pend... a todos, esta es una competencia... no manches Gabo, no te la puedes pasar así", comentaba el cubano mientras hacía varios gestos de desagrado.