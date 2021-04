¿Se va a TV Azteca? Entre lágrimas y aplausos, Televisa se despide de 'Me Caigo de Risa'

'Me Caigo de Risa' se despide de Televisa en su fin de temporada. Foto: Instagram @mecaigoderisaof

Ciudad de México.- La nostalgia hace poco invadió los foros de Televisa, pues los conductores de Me Caigo de Risa no pudieron evitar llorar cuando se comenzó el discurso de despedida del programa, y entre lágrimas y aplausos todos le dijeron adiós al público, ¿a caso sí se va a TV Azteca?

Hace un par de semanas fue Álex Kaffie, quien en su columna, informó que el Ajusco compró a una empresa, la cual tendría los derechos del tan famoso programa del canal 5, por lo que los rumores de que pasaría lo mismo que La Voz y ahora formaría parte de TV Azteca se dispararon hasta el cielo.

uD83CuDFB6Hoy me siento sexy, hoy me siento sensualuD83CuDFB6Faisy recibió una linda sorpresa en pleno Escenario Inclinado ?????? pic.twitter.com/DOGl9NXSjE — Me Caigo De Risa (@MeCaigoDeRisa) April 8, 2021

Pero, según Flor Rubio, esto no está ni cerca de suceder, pues ella señaló que la empresa no tiene porque comprar programas de San Ángel, menos si eran ideas de ellos y que hasta donde ella sabía eran falsos esos rumores y Me Caigo de Risa seguiría en Televisa, ¿entonces por qué le dijeron adiós al público?

Aunque no se van de televisora, tristemente para los fans y para sus conductores, la séptima temporada llegó a su gran final, el cual estuvo lleno de risas y venganza, ya que Faisy, el conductor principal, fue sustituido por Yordi Rosado para que pudiera jugar en dinámicas como 'Con Pincitas'.

Después de muchos momentos inolvidables, la melancolía invadió los foros y Rosado fue el encargado de agradecerle a cada miembro que forma parte del show por llevar felicidad a los hogares y hacer más ligeros los días malos, especialmente en estas fechas, mientras que reconocía al público por seguir deseando formar parte de ellos y sintonizarlos, destacando que sin ellos no habrían llegado tan lejos.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha confirmado una octava temporada, pero el público ya comenzó a pedirla desde que se reveló que era la semana final y ahora más al ver la versión de 'La Gala Disfuncional' todos los domingos.

Fuente: Me Caigo de Risa