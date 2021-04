(VIDEO) ¡Imperdible! Así fue la audición de Jungkook para ser parte de la boyband BTS

Seúl, Corea del Sur.- Aunque actualmente el éxito de BTS es internacional y los chicos gozan del logro que han obtenido, Jungkook recuerda que llegar a la cima no fue fácil, pues así lo dejo ver en la entrevista que concedió al programa You Quiz On The Block, donde además recordó el momento en que audicionó para ser parte de la boyband.

Jungkook compartió que de inicio haría casting para el proyecto denominado Superstar K3, el cual se trataba de un concurso de canto, sin embargo, le fue difícil acudir a la audición. No obstante, no dejó pasar la oportunidad que se le presentara más adelante y la que además le cambiaría la vida.

Luego de abandonar Busan, su cuidad natal e instalarse en Seúl, el más pequeño de los BTS acudió a la audición que la empresa Bang Si Hyuk llevaba a cabo, incluso, destaca que él solo se presentó sin saber que sería para una boyband.

Al lograr ser uno de los elegidos, Jungkook destacó que no fue sencillo aceptar que sería uno de los cantantes principales, además de que el entrenamiento que la empresa BigHit tenía es muy duro, incluso fue en el mismo programa que J-Hope anunció días atrás que también estuvo a punto de no debitar con la banda debido a la presión que sintió durante el entrenamiento.

Sin embargo y pese a todos los obstáculos que cada uno de los miembros de la banda pudo enfrentar, Jungkook decidió compartir el video de su casting, pues sin importar lo que haya atravesado, ahora es de los cantantes más reconocidos en la industria del K-Pop.

Fuente: btsnetwork