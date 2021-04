¡Adiós fama! De novia celosa, Belinda se pelea con las fans de Christian Nodal por esto

Ciudad de México.- Christian Nodal apareció el pasado jueves en redes sociales para dar señales de vida y mantener bien activo a su público, pues muy pronto estará de estreno y necesita la más atención posible.

A través de su cuenta de Instagram es donde el cantante de regional mexicano compartió una fotografía en la que se mostró un tanto coqueto, pero sin agregar descripción alguna al pie de la publicación.

El que el artista no añadiera palabra alguna no fue impedimento, pues Belinda inmediatamente apareció en la caja de comentarios para hacer acto de presencia dejando un: "primer like", quitando el lugar tan atento que sus seguidoras siempre tienen.

Pese a que fue la primera en aparecer, la española no se quedó satisfecha y más tarde procedió a de nuevo aparecer a tal grado de pelearse con las fans de su novio que siempre desean ser las primeras y llevarse los créditos que les corresponde.

¡Que rápidas todas! Peleándonos por tener el primer comentario. Te amo, mi guapo", añadió Beli, para que quedará claro el lugar que le pertenece.

Fuente: Instagram @belindapop