Caso Guzmán-Pinal: Lucía Méndez a favor de Frida Sofía, revela si cree en Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Recientemente se inauguró la nueva sala de arte en el Salón Museo de 'La Doña', donde varias personalidades estuvieron presentes y quien no pudo faltar fue la actriz Lucía Méndez.

La famosa artista fue asaltada por la prensa y cuestionada sobre el escándalo que enfrenta la familia Guzmán-Pinal, tras las declaraciones de Frida Sofía.

"Yo quiero mucho a Frida Sofía, quiero mucho a Alejandra Guzmán, quiero mucho a Silvia Pinal y lo último que deseo es que cure su alma, que tenga un buen tratamiento, haya pasado lo que haya pasado, porque la verdad es una niña muy talentosa", expresó Méndez.

Ante las preguntas del supuesto abuso que Enrique Guzmán cometió en contra de su nieta, La Méndez dijo: "yo no opino nada, y lo único que deseo es que cure su alma Frida Sofía, que de verdad tenga un buen tratamiento..."

"Haya pasado lo que haya pasado. Yo no puedo decir si le creo o no le creo, yo definitivamente no me puedo meter".