Conoce a la protagonista de 'Hermosa Venganza', la polémica película de la que todos hablan

Ciudad de México.- Una de las películas con más nominaciones a los premios Oscar, que por fin se estrenó en México es Hermosa Venganza. Conoce quién es la protagonista de este polémico filme.

Por si aún no estás relacionado con la historia de Hermosa Venganza, la nueva producción de Emerald Fennell, quien es escritora y directora, este filme cuenta la historia de 'Cassie' una chica que tenía un futuro brillante hasta que un duro acontecimiento trunca su carrera; luego de tener una doble vida de noche, 'Cassie' tiene la oportunidad de enmendar su pasado.

Desde su estreno en el Festival de Cine de Sundance, el 25 de enero de 2020, Hermosa Venganza ha sido reconocida por la crítica, no solo por la historia, que toca temas sensibles como el abuso en estado de ebriedad, sino por la actuación de la protagonista, Carey Mulligan. ¿La conoces?

Carey Mulligan es una actriz británica que ha sido nominada a premios como los Oscar, , entre otros, los Globos de oro y BAFTA. La jovn debutó en el cine interpretando a 'Kitty Bennet' en Orgullo y Prejuicio (2005), adaptación de la novela homónima de Jane Austen.

Mulligan ha participado en varios programas de televisión británicos incluyendo un episodio de Doctor Who. También ha sido reconocida por su participación en películas como Nunca me abandones (2010), The Great Gatsby (2013), donde robó miradas al lado de Leonardo Di Caprio.

No obstante, la crítica considera que la actuación de Carey es de lo mejor de la cinta. junto con la banda sonora y la corrección de color:

… no es una película que parezca destinada a la atención de los premios, pero Mulligan es tan buena con su actuación que tal vez pueda convertirse en una rara contendiente de una película de género", dijo Richard Lawson de 'Vanity Fair'.

Si aún no has visto el tráiler de Hermosa Venganza, aquí está subtitulado en español:

¿Te atreves a verla?

Fuente: Tomatazos