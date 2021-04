¿En TV Azteca? Exintegrante de 'La Academia' revela que lo "manosearon" sin su consentimiento

Ciudad de México.- Recientemente un famoso exintegrante de La Academia tuvo una reveladora entrevista con Ventaneando, en donde confesó que en más de una ocasión lo han "manoseado" sin su consentimiento, ¿dentro de TV Azteca?

Hace poco el famoso cantante, Yahir, tuvo una entrevista con el equipo de Pati Chapoy, a quienes les confesó que a causa de Toñita, quien le dio fama de "nalgón" en su tiempo en el concurso de canto, que las chicas comenzaron a querer comprobar por su cuenta las especulaciones.

Relató que en más de una ocasión han alcanzado a agarrarle "las pompis", ya sea al pasar entre la multitud en un evento o sobre el escenario al interactuar con la multitud.

Ante esto, el intérprete de La Locura señaló que no se siente ofendido ni que siente que haya sido acosado por nadie, y que solo se reía del asunto pues era alfo "pícaro" de las chicas el atreverse a hacer eso, especialmente en público.

Muchas veces en muchos lados me han agarrado las pompis, la verdad. Yo lo agarro de broma, nunca he tenido un acoso, pero ese tema de las pompis se me hace algo muy pícaro, por decirlo de alguna manera", confesó Yahir.