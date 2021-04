"Estoy apenada": Actriz de Televisa reacciona a arresto de su hijo por disfrazarse para vacunarse

Ciudad de México.- Hace algunas horas la querida comediante y actriz Aida Pierce rompió el silencio y habló de la detención de su hijo Rubén, quien se hizo pasar por un adulto mayor para ser vacunado contra el coronavirus.

Rubén Morales Zerecero fue detenido junto a otro joven el pasado 27 de marzo, luego de que accedieran a la vacunación contra el Covid-19 en la alcaldía Coyoacán mientras estaban disfrazados de ancianos.

La querida intérprete de proyectos en Televisa compartió un video en sus redes sociales para confesar que se sentía avergonzada de la situación de su hijo.

Queridos amigos de la prensa, queridos amigos actores, queridos amigos de los medios, soy Aida Pierce, su servidora, y quiero corroborar la noticia que ha estado saliendo, sí, mi hijo ha sido detenido, no puedo dar más explicación por instrucción del abogado", dijo.

Aida no solo es la famosa, pues su hijo también cuenta con una carrera en el espectáculo y ha participado en los programas unitarios de Televisa La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, mientras que en su niñez formó parte de las telenovelas infantiles Gotita de amor y Alegrijes y rebujos.

Les agradezco su apoyo, les agradezco su interés, estoy muy confiada del proceso legal, estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más. Agradezco todo le apoyo y el cariño, pero ahorita no podré contestar teléfono, no podré contestar mensajes, por instrucción del abogado y porque yo misma desconozco con punto y señal cómo poderles explicar", añadió.