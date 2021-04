"Me dejó ganas de trabajar": Conductora de Televisa habla sobre la herencia que dejó su madre

Ciudad de México.- Los primeros días de abril surgió el rumor de que Andrea Escalona decidió invertir en bienes raíces la fortuna que le heredó su madre Magda Rodríguez, productora del programa Hoy en Televisa.

Ante las habladurías, la presentadora de televisión desmintió que se haya beneficiado de las riquezas de Rodríguez. En este sentido descartó ser "millonaria".

Por esto, instó a los medios de comunicación a cuidar las noticias que compartían, pues a raíz de que publicaran temas sobre su jugosa herencia, su tía fue víctima de un intento de asalto el pasado 8 de abril.

Respecto al legado de su madre, explicó que de ella aprendió el gusto por el trabajo, mismo que le ha permitido convertirse en una mujer autosuficiente.

No soy millonaria heredera, mi mamá me heredó aprender a talachar y me encanta chambear toda la vida y gracias a Dios porque por eso nunca me faltó nada".