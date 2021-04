Polémica: ¿Desata nuevo pleito? Pepe Aguilar se burla de sus colegas por sorprendente razón

Estados Unidos.- El pasado miércoles 7 de abril, Aneliz Aguilar, la primera hija del segundo matrimonio de Pepe Aguilar, estuvo celebrando sus 23 años de vida rodeada de cada uno de los integrantes que forman la dinastía.

En la íntima celebración que la familia tuvo, estuvo el cantante rodeado de tres de sus hijos, su esposa y su suegra, por lo que a mitad de la cena este decidió tomar un espacio y hablar del privilegio que siente de tenerlos a todos juntos.

Yo les voy a decir algo, fuertes declaraciones", agregó Pepe.

Pese a que nadie se imaginaba lo que estaba por venir, el intérprete de Prometiste no dudo e inmediata dijo: "Yo todavía, bueno no está en mis manos verdad, pero soy el último de los cantantes rancheros de mi generación que todavía no es abuelo", destacó.

Mientras que, entre risas, agregó "Nada más se los digo para que sepan, muchas gracias y buenas noches", dejando claro con esto que para él es una gran alegría llegar tan lejos con este logro desbloqueado al que sus colegas no han podido alcanzar.

Pese que su padre fue bastante directo, Aneliz Aguilar no se hizo esperar y apareció en su cuenta de Instagram con una fotografía para conmemorar su vida y junto a esto presumir lo bien que luce al cumplir un año más.

Fuente: Instagram @aneliz_aguilar y @pepeaguilar_oficial