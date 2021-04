Tras 'Survivor' y 'Enamorándonos', Serrath deja en shock a TV Azteca con inesperada noticia

Ciudad de México.- La famosa modelo y conductora Isis Serrath Gutiérrez de nueva cuenta causó tremendo revuelo entre sus seguidores debido a la inesperada noticia que dio hace algunos momentos.

La exparticipante de los realitys Survivor México y Enamorándonos brindó una entrevista exclusiva al portal de la revista TVNotas para hablar de su sonado con el cantante Fer Corona.

Me conquistó... Empezamos a salir semanas antes de que yo participara en Survivor (julio de 2020), y me esperó; desde agosto, que el programa terminó, ya no nos hemos vuelto a separar", contó Serrath.