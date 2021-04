VIDEO: Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, rompe el silencio y arremete contra Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Las declaraciones hechas por Frida Sofia, hija de la cantante Alejandra Guzmán y nieta del rockero Enrique Guzmán, siguen siendo motivo de polémica, pues en esta ocasión fue el padre de la afectada, el empresario Pablo Moctezuma, quien se refirió en torno al caso.

Durante una entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, Moctezuma dio su punto de vista sobre el hecho de que su hija fuera abusada sexualmente por Guzmán cuando ella tenía apenas 5 años de edad.

"No tengo duda alguna y apoyo a Frida al 100 por ciento. Estuve con ella en Miami y hablamos sobre los abusos que, desgraciadamente ha sufrido, pero de esto no tenía ni idea. Le daba miedo decirme y de haber sabido, creo que, de haber visto a este señor, no se qué hubiera pasado", expresó.

Además, el empresario destacó que no tiene ninguna relación con el intérprete de La Plaga tras su separación de la cantante y madre de Frida, incluso, hizo énfasis en que la relación no prosperó debido a Enrique Guzmán.

Siempre ha sido desagradable, un libidinoso, ha sido un abusivo toda su vida. No me sorprende ni tantito y ayer la entrevista que dio con Pati Chapoy me da pena de hacerse el sufrido y que no se acuerda mi hija, yo creo que el que no se acuerda es él".

Durante la entrevista, Moctezuma aseguró que los problemas que además tiene Alejandra Guzmán también son por culpa de Enroque, quien además asegura, fue el de la idea de hacer que Frida llevara el apellido Guzmán, algo que a él le duele pues destaca, su hija "le fue robada".

Finalmente, el padre de la cantante agradeció el apoyo que se le ha brindado a su hija, pues insistió en que si higuera sabido sobre los abusos que Frida sufrió, sobre todo por parte de su abuelo, no hubiera dudado en atacarlo físicamente para defenderla.

Fuente: Milenio, Grupo Imagen