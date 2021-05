Adele se viste de luto: Muere su padre a la edad de 57 años por cáncer de colon

La cantante Adele y su padre no tenían buena relación . Foto: Instagram @adele

Londres, Inglaterra.- El padre de la cantante Adele, Mark Evans, murió este 10 de mayo a los 57 años de edad víctima de cáncer de colon, enfermedad con la que había estado lidiando desde hace años.

La relación entre Evans y la intérprete de Rolling in the deep no era buena, pues los padres de ambos se divorciaron cuando ella tenía 3 años, tiempo en que la cantante asegura él la abandonó al regresar a su natal Gales.

La familia de Mark está, por supuesto, muy afectada por su fallecimiento. Siempre tuvo la esperanza de que las cosas funcionaran con Adele, pero la relación se mantuvo distanciada hasta el final", reveló una fuente cercana.

Tras comenzar a ganar fama, ambos protagonizaron peleas públicas, pues él buscaba acercarse a ella mientras la intérprete siempre lo rechazó.

Hizo algunos intentos de arreglar las cosas, pero claramente había pasado demasiado tiempo", insistió la fuente.

Durante la promoción del disco '21', se rumoró que se habían arreglado los problemas entre ellos, sin embargo Adele siempre lo rechazó e incluso se refinería a su manager como una figura paterna a quien quería más que a su padre.

Adele, quien recién cumplió 33 años de edad, no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su padre, hecho que quizá no ocurra debido a las diferencias que había entre ambos.



Fuente: The Sun