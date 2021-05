"Andaba de parranda": Tras superar los vicios, 'El Señor de los Cielos' regresa a los escenarios

Anaheim, California.- Rafael Amaya una vez más dejó sorprendido a sus millones de fans, pues el querido y muy polémico Señor de los Cielos reapareció en su primer evento público oficial, en el cual dio un pequeño discurso sobre un escenario, hablando sobre la superación de sus vicios y la ayuda de su "compadre", Roberto Tapia.

El famoso actor de Telemundo ahora reapareció en un evento organizado por Tapia en Anaheim, California, donde lució más que sonriente y con un gran semblante, buena actitud y cercano a su público, tomándose fotos, interactuando con ellos y respondiendo con humor el cuestionamiento de sus adicciones.

Amaya durante el evento usó un elegante traje oscuro, el que combinó con un gran sombrero blanco, el cual mientras caminaba de un lado a otro subía y bajaba, demostrando que se encuentra estable y día con día superándose.

No andaba pedo, no andaba muerto, ¡mald... drogas! No andaba muerto, andaba de parranda, pero aquí estamos al cien llenos de reflexiones, muy agradecido con mi público, por la paciencia que me han tenido. Quiero pedir un aplauso para mi compadre, Roberto Tapia, esos sí son compadres no chin..., y pues a festejar, a disfrutar, yo ya no puedo tomar porque ya me las tomé todas", expresó sobre el escenario.