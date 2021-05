Carmen Campuzano confiesa haber perdido "la confianza de sus hijas" tras adicciones

Ciudad de México.- En este 10 de mayo, Día de las Madres, miles de mexicanos celebraron a sus mamás, por lo que los famosos también hicieron uso de sus redes sociales para recordarlas con cariño, dedicarles algunas palabras y reflexionar en torno a sus relaciones.

En este sentido, Carmen Campuzano habló sobre los problemas que había tenido con sus hijas debido a sus adicciones con las drogas, su reconciliación y su constante 'crecimiento' como madre.

Yo como mamá he tenido que pasar muchas cosas y también he tenido que volverme a ganar el cariño de mis hijas... Quizá no el cariño, pero sí la confianza, porque el cariño ahí está, soy su mamá, la sangre siempre llama", dijo la modelo.