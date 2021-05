De Televisa y TV Azteca: Estas son las famosas consideradas como malas madres

Ciudad de México.- Sin duda alguna hay madres ejemplares en el medio del espectáculo que se dividen entre el trabajo y sus hijos para salir adelante. Sin embargo, hay otras famosas de Televisa y TV Azteca que son consideradas como malas mamás por su público.

Aunque hace algunos meses se habló de una posible reconciliación entre madre e hija, la historia dio un giro radical cuando Frida reveló que sufrió un presunto abuso sexual de su abuelo materno, Enrique Guzmán.

No tendría que haber sido nunca madre, porque a mí nunca me gustó serlo. Pero ellos insistieron, pero ellos me suplicaban tener uno y yo les decía, 'mira que yo no sirvo para madre, yo sirvo para trabajar'. Y bueno, ahí están, pero (ellos) tampoco se quieren encargar. En estos momentos no me quejo, pero la realidad es que no me interesa ser madre, para nada, fue la pe... más grande que pude haber hecho en mi vida", declaró.