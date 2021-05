¿Desaparecido? Novia de Vicente Fernández Jr asegura que el cantante no aparece

Ciudad de México.- El hijo mayor del cantante Vicente Fernández está desaparecido, de acuerdo con Mariana González, pareja sentimental del Jr, pues asegura tener más de dos semanas sin hablar hablado con él, hecho que le preocupa.

De acuerdo con la publicación TVyNovelas, Vicente Fernández Jr no responde sus celular y tampoco a acudido a eventos públicos o familiares, por lo que diversos medios de comunicación se dieron cita en su residencia, no obstante no tuvieron acceso al inmueble u obtuvieron respuesta alguna.

La última vez que se vio al 'mayor de los potrillos' ante las cámaras o en redes sociales fue el pasado 12 de abril, no obstante, a partir de esa fecha no ha dado señales.

Personas cercanas al cantante aseguran que se encuentra internado en una clínica con la finalidad de rehabilitarse pues Vicente Fernández Jr más que tener problemas relacionados con el alcohol o las drogas, enfrenta problemas personales que lo orillaron a pedir ayuda profesional.

Aunque esta versión es la que podría dar un adelanto del paradero del cantante, las declaraciones de su pareja han alarmado a los medios y a la opinión pública, pues recientemente Mariana González ha mostrado su preocupación por saber en dónde está su novio.

Fuente: Heraldo de México