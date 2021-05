En 'Sale el Sol' tunden a Pepe Aguilar por regaño a Ángela Aguilar: "Lo hizo más por él"

Ciudad de México.- Después de que Pepe Aguilar saliera a defender y regañar a su hija menor, Ángela Aguilar, por la manera en la que entonó el Himno Nacional previo a la gran pelea de Saúl 'El Canelo' Álvarez, varios de los conductores de Sale el Sol no se contuvieron y lo tundieron en pleno matutino en vivo de Imagen TV.

Desde el pasado sábado 8 de mayo, la dinastía Aguilar está dando mucho de que hablar por su presentación en el estadio AT&T en Texas, unos aplaudiendo lo maravilloso que cantaron Cielito Lindo y otros criticando la manera en la que entonó el himno.

Ante esto, Aguilar se quejó que hayan vuelto tendencia a su hija menor por ello, señalando que sí "la regó", pero que entendieran que era una joven inexperta y cuando sucedió un problema se dejó llevar por los nervios.

Por eso mismo, Ana María Alvarado dijo que fue una muy mala manera en la que el intérprete de por Mujeres Cómo Tú eligió defender a su hija, diciendo que recalcó muchas veces que ella se equivocó y que le dijo inexperta, además de que la comparó con él, señalando que estaba mal, que solo dio la cara "por él", para quedar bien como manager.

Ahora, si cómo papá defiendes así a tu hija, la niña alcanzó a decir: 'Ya por fa, no me ayuden', ósea porque él ya recalcó 55 veces que la niña se había equivocado y es su hija, y luego él de: 'A mi no me hubiera pasado, a mí no me ha pasado, pero bueno, ella se equivocó porque tiene 17', a mí no se me hizo buena defensa, yo no hubiera defendido así a mi hija", expresó Ana María.