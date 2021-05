¿Indignado? En 'Sale el Sol', Gustavo Adolfo Infante reacciona a 'traición' de Silvia Pinal a Frida

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 10 de mayo el famoso periodista Gustavo Adolfo Infante dio su reacción a las polémicas declaraciones que hizo doña Silvia Pinal en contra de su nieta Frida Sofía.

En la reciente transmisión del programa Sale el Sol se retomó la entrevista que dio la última 'Diva del cine mexicano' a la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde defiende a su exesposo Enrique Guzmán y afirma que la joven dice "cosas falsas".

Frida Sofía vuelve a desafiar a Enrique Guzmán: "Tú sabes lo que hiciste, no me das miedo"

Yo no he leído lo que dice Frida Sofía. No lo he leído adrede, porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas", comentó sin piedad la matriarca de la dinastía Pinal.