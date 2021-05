Laura G ataca a su amiga Natalia Alcocer por primera vez por su pésima actitud en 'Survivor México'

Ciudad de México.- Pese a que en otras ocasiones ha defendido a capa y a espada a la actriz Natalia Alcocer, hace algunas horas la conductora Laura G por fin fue neutral y criticó la actitud que ha tenido su amiga en el reality Survivor México.

Durante el programa Venga la Alegría, la originaria de Monterrey, Nuevo León, compartió su punto de vista respecto a lo que hizo la integrante de los 'Halcones' en los últimos días y afirmó que no le gustó su comportamiento.

Laura fue tajante y criticó a Alcocer por las declaraciones que hizo al saber que llegaría un nuevo integrante a la tribu y asegurar que lo trataría mal para que se diera cuenta que no era bienvenido.

Dije no, no le voy a sonreír, no voy a ser linda y voy a estar en plan mala onda", mencionó 'La Vikinga' hace unos días.