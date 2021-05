¡Nuevo proyecto! Príncipe Harry tendrá una serie sobre salud mental; estas famosas colaborarán

Los Ángeles, Estados Unidos.- El hijo menor de Lady Diana y el Príncipe Carlos, es decir, el Príncipe Harry, lanzará una serie que tenga como tema principal abordar los tópicos sobre salud mental, un proyecto donde la periodista Oprah Winfrey también tendrá que ver.

La primera vez que ambos trabajaron en conjunto fue cuando Harry como Meghan Markle dieron una entrevista para la presentadora en donde hablaron sobre todo lo que ocurre en torno a la Corona británica, una entrevista que no dejó muy complacida a la Reina Isabel II.

En esta ocasión ambos trabajarán en la serie The me you can’t see, serie que contará con la participación de personajes reconocidos, tanto del medio artístico como deportivo en donde se hable sobre la importancia de la salud mental.

Otro de los detalles que fueron revelados es que su transmisión será vía streaming y contará con la participación de la cantante Lady Gaga y la actriz Glenn Close, ambas nominadas al Oscar aunque solo la intérprete de Bad Romance se ha llevado la estatuilla.

Asimismo se destacó que este material contará con la participación del jugador de la NBA, DeMar DeRozan y Langston Galloway, por mencionar algunos.

Esta serie saldrá el próximo 21 de mayo en México y se podrá ver a través de AppleTV+, lugar donde se espera que el Royal también aborde temas relacionados con la Corona y la forma en que afectaron su salud mental, pues la serie trata de eso.

