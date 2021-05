¡Perdió todo! Actor de Televisa queda en la ruina y explota contra AMLO: "Cuarto cambio mis huev..."

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Carlos Bonavides, reveló que está pasando por el peor momento económico a más de 10 años de haber demandado al cirujano plástico Porfirio Castillo por negligencia médica tras hacerle una mala operación de busto a su esposa.

A su salida de las instalaciones de Televisa San Ángel, Bonavides -quien participa en Las Estrellas bailan en Hoy- habló muy molesto con reporteros tras esta situación, pues asegura que el doctor "debería estar en la cárcel".

"El doctor Porfirio es un delincuente, es un doctor que ya se le murió un niño en su consultorio, ese doctor debería de estar en la cárcel, pero como nosotros no ganamos nada con que esté en la cárcel, nosotros quisiéramos que nos indemnizarán por lo menos el 10 por ciento de lo que yo he gastado, tuvimos que vender la casa, tuvimos que vender dos camionetas, bueno, ¡terrible! (...) llevamos (gastados) como 10 millones de pesos", dijo contundente.

Enfurecido con las autoridades, el actor explicó: "Entonces este desgraciado tiene mucho dinero, ya tiene orden de aprehensión, lo han tratado de aprehender una vez o dos veces, y pues ha dado dinero y se ha escapado, nosotros nos ha costado un terreno que yo tuve durante toda mi vida en Veracruz, la casa, las camionetas, nos quedamos en calzones, pero nos volvimos a levantar, pero yo creo que no se puede permitir que un cobarde, que un miserable, que un mal doctor y que yo le recomiendo a todas las personas que vayan con el doctor Porfirio Castillo que mejor no vayan porque arriesgan su vida, es un miserable y es un cobarde y se lo digo en su cara".

Por último, el actor reconocido por su personaje que pasa de pobre a millonario, externó su descontento con la forma de proceder de las autoridades e hizo un fuerte llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El proceso legal va como en México los procesos legales cuando no tienes dinero, yo lo que he gastado es en las curaciones y en las operaciones y en salvarle la vida a mi mujer".

La justicia en México no existe, no pelan, no les interesa, ¿cuál cuarto cambio? ¡mis huev...!, no hay justicia, no hay nada, no les interesa que la gente se muera, que la gente tenga estas deficiencias, les vale mad..., va uno, y unos licenciados nos bajaron dinero, otros licenciados nos bajaron dinero, y desaparecieron, o sea que la justicia no es expedita".

"Yo llamo al presidente Obrador, lo llamo porque yo le ayudé en su campaña para que me ayude a que se arregle esto, porque yo me quedé sin patrimonio, todos los 26 años de Huicho Domínguez los gasté, no tengo dinero, no tengo casa, rento un departamento, entonces yo le hablo al presidente para que llame a la justicia y detengan a este criminal, a este hijo de su repu... ma..., que me ha hecho gastar tanto dinero, y que siempre se ha huido de la ley", concluyó.

Fuente: Agencia México y canal de YouTube de Edén Dorantes