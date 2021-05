¡Televisa 'arde'! Integrantes de 'Hoy' furiosos con Laura Bozzo; exigen su salida del matutino

Ciudad de México.- Las peleas y tensiones mantienen a Televisa 'ardiendo', pues la presencia de Laura Bozzo en el programa Hoy sigue causando inconformidad y no solo tiene furiosa con sus actitudes de Lola Cortés, ya que dos integrantes del matutino expresaron que desean la salida de la pareja de Carlos Bonavides de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'.

El pasado viernes 7 de abril, las cosas se sobrecalentaron en el reality de baile del programa de Las Estrellas, ya que Bozzo no toleró la crítica de ningún juez y a cada uno les respondió, por lo que Andrea Legarreta varios participantes tacharon de "groseras" sus actitudes.

Pero todo fue de mal en peor cuando llegó el momento de saber a quien salvó el público y quien fue el eliminado, ya que los espectadores mantuvieron dentro a la conductora de Laura Sin Censura y se eliminó a Emir Pabón y Michelle Vieth, por lo que la peruana llamó "per..." a la 'Juez de Hierro'.

Por eso mismo, Pabón ante las cámaras dijo que era "injusto" que salvaran a alguien que solamente va a "pelear" y ensaya una o dos horas a la semana, mientras que los demás buscan dar todo en la pista de baile con arduo trabajo.

Es injusto para todos que una señora que no viene a ensayar y que nada más pelea (siga), a lo mejor a la gente le gusta eso, pero yo me voy siempre por el camino del contenido, del baile; a mí me contrataron para bailar, no para pelear, entonces, siempre voy a ir con la frente en alto", exclamó.