¿Traición en la Realeza? Primo de la Reina Isabel II usaría a la Corona para negociar con Putin

Reino Unido.- La Realeza de nueva cuenta está en medio de un fuerte escándalo, ya que señalan que el Príncipe Michael de Kent, uno de los primos más cercanos de la Reina Isabel II, estaría usando su posición dentro de la Corona para hacer jugosas negociaciones con Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Hace poco se comenzó a sospechar que el duque de Kent está representando al líder de Rusia en Londres, buscando crear una influencia sobre su pueblo para que lo apoye en sus discursos, gestiones para las que estaría cobrando alrededor de 200 mil dólares.

Por ello, el Sunday Times decidió realizar una investigación al respecto, quienes hicieron pasar a un par de sus reporteros como representantes de una falsa compañía surcoreana especializada en oro, bajo el nombre de House of Haedong, con ayuda del canal televisivo Dispatches de Channel 4.

En una charla virtual con Lord Reading, íntimo amigo del primo de la monarca, presenciaron el momento en el que supuestamente estaban hablando y señalaban que el príncipe daría su "respaldo real" en un discurso grabado a cambio de la exorbitante suma antes mencionada, incluso dijeron que escucharon cómo Kent cuestionaba respecto a si les parecía una suma aceptable.

Ante esto, rápidamente el equipo de Michael de Kent salió a desmentir todo lo dicho por los medios de comunicación, asegurando que desde el año 2003 que el presidente de Rusia y el primo de Isabel II no se han visto, destacando que los periodistas que se hicieron pasar por inversores de Corea del Sur escucharon todo mal.

El príncipe Michael no tiene una relación especial con el presidente Putin; se vieron por última vez en junio de 2003 y desde ese momento no ha tenido contacto con él ni con su oficina. Además el príncipe no recibe financiación pública y se gana la vida con su empresa", señalaron.