Triste Día de la Madre: Andrea Escalona le dedica desgarradora carta a Magda Rodríguez

Ciudad de México.- La famosa y polémica conductora, Andrea Escalona, este lunes 10 de mayo compartió en su cuenta de Instagram una desgarradora carta en la que recuerda a su fallecida madre, Magda Rodríguez, señalando que le "hace falta" este Día de las Madres conmoviendo a todo Televisa, sin duda uno de los más tristes.

Hace seis meses, el pasado 1 de noviembre, que la exproductora del programa Hoy perdió la vida, dejando al mundo del espectáculo impactado ya que días horas antes se había visto en el matutino disfrutando detrás de cámaras con sus conductores.

Este hecho fue sin duda devastador para Escalona, quien desde ese momento es completamente al decir que cada día la extraña y siente un gran vacío, pues desde que nació hasta casi sus 34 años, vivió de manera inseparable con ella. Cabe recordar que la conductora se cambió de casa un par de meses antes de la muerte de su madre.

Y ahora, en este Día de las Madres, nuevamente reiteró que no solo en esta importante fecha reciente su partida, sino que todos los días a lo largo de los seis meses que han pasado, ella siente como le "hace falta" y lo mucho que desea ver una llamada pérdida de Magda al despertarse o al terminar un largo día de trabajo en el que no podía estar atendiendo el celular.

Pues no es que me hagas falta hoy sino los 365 días del año, las 24 horas de cada día, el ver mi celular y no encontrarme con llamadas perdidas tuyas, de cuando me despertaba o hubiera terminado el día, así he aprendido a vivir en estos 6 meses extrañándote, con el vacío, siempre te extrañare, me harás falta", expresó Escalona.