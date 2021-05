Conductor de 'Sale el Sol' habla de su amorío con Paola Rojas y cuenta si actriz de Televisa lo golpeó

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 11 de mayo el polémico conductor Poncho Vera tuvo que hacer impactantes revelaciones en vivo en el programa Sale el Sol pues fue sometido al polígrafo en la sección Trapitos Al Sol.

Una de las primeras interrogantes que tuvo que responder el presentador de Imagen TV fue sobre su controversial relación con Gaby Platas, con quien se casó, y detalló si es verdad que la actriz alguna vez lo llegó a golpear.

No, nunca me pegó ni yo a ella, ella no me pegó, alguna vez nos rompimos el hoci... a besos", dijo el conductor.

Asimismo, a Poncho se le preguntó sobre su pasado amoroso con Paola Rojas y detalló si esta conductora de Televisa es quien lo ha vuelto loco: "No, no, no, éramos jóvenes, la verdad la neta no".

Además, el periodista Álex Kaffie cuestionó a Vera si alguna vez recibió una propuesta indecente de parte de Pepillo Origel cuando era colaborador de él en un famoso programa de espectáculos.

¿Te invitó a lo oscurito?", preguntó el conocido columnista.

No, por supuesto que no", respondió Poncho con una sonrisa.

¡Tocó sacar los #TrapitosAlSol de @ponchovpof en el polígrafo! ¿Alguno de los conductores le cayó mal cuando llegó al programa? ¿Ha estado con más de dos personas en la intimidad?



Al parecer no nos dijo toda la verdad... #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/N4GS8bNo5v — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) May 11, 2021

Fuente: Sale el Sol