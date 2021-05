¡Del verde al rubio! Billie Eilish cambió el tono de su cabello por esta impactante razón

Estados Unidos.- El mundo entero enloqueció con el nuevo look de la cantante Billie Eilish, quien cambio el color verde de su cabello por un rubio platinado, el cual mostró en la última edición de Vogue.

La joven de 19 años reveló en el programa The Ellen DeGeneres Show, que la razón para pintar su cabello de este color fue gracias a un fanático, quien edito un video en el que se mostraba a la interprete de 'Bad Guy' con este tono en su melena.

Billie Eilish también contó que la transformación de su cabello comenzó desde enero, por lo que ella usaba una peluca mientras el mundo entero la veía bailando en el escenario de los Grammys junto con el cantante británico Harry Styles.

Tomó alrededor de seis semanas, fue mucho porque empezamos en enero, y luego fueron dos semanas sin nada, de sanar y dejar que mi cabello lo absorbiera, digerir y recuperarse. Y luego otra vez, y luego dos semanas más, tomó mucho tiempo'', aseguró la joven interprete.

La cantante de 'Everything I've Ever Wanted' ha llamado la atención desde sus fotografías para la revista de moda Vogue, no solo por su sorprendente cabello rubio, sino también porque ha sido criticada por muchos internautas quienes la señalan por haber posado en lencería.

A pesar de las críticas, Eilish se mostró muy contenta durante el programa conducido por Ellen DeGeneres, en el que también hablo de su documental y del lanzamiento de su nuevo material discográfico 'Happier Than Ever', el cual se lanzará en julio.

Fuente: E!